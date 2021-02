Sporting e Benfica disputam dérbi eterno

O dérbi, em Alvalade (21h30), assume proporções quase decisivas para as "águias", que ocupam o terceiro lugar, com 33 pontos, menos seis do que os "leões" (39), que lideram o campeonato e ainda não averbaram qualquer desaire na prova.



Em caso de triunfo, o Sporting cava um fosso de nove pontos para o rival, deixando-o numa situação frágil, embora matematicamente ainda passível de recuperação. Caso o dérbi termine com um triunfo benfiquista, a diferença ficará reduzida a três pontos e a luta pelo topo será relançada, face à proximidade do FC Porto (35), mas também do Sporting de Braga (30 pontos).



Se os verde e branco não poderão contar com o médio Palhinha, que viu o quinto amarelo no Bessa, os encarnados continuam a sofrer os efeitos do surto do novo coronavírus que atingiu a equipa e estarão privados do técnico Jorge Jesus, que se encontra a recuperar da covid-19. Svilar mantém-se na baliza e Otamendi entra diretamente no "onze".



Antes, às 19h00, o FC Porto, segundo classificado, recebe o Rio Ave, num encontro que marcará a estreia do regressado Miguel Cardoso ao banco dos vila-condenses. Os "dragões" vão procurar tirar dividendos do dérbi, sejam eles a aproximação à liderança leonina a fuga ao Benfica ou até ambos.



De olho em Alvalade estará também o Sporting de Braga, que visita o Moreirense, a partir das 19h45. Os "arsenalistas", que ocupam o quarto lugar, podem igualar provisoriamente o Benfica no terceiro posto, caso superem o duelo diante do vizinho minhoto.



O primeiro embate do dia inicia-se às 17h00 (hora continental), nos Açores, onde o Santa Clara, nono classificado, com 18 pontos, recebe o Belenenses SAD, que tem menos três.



Nacional – Famalicão, 2-1.



Tondela – Farense, 2-0.



Portimonense – Boavista, 1-2.



Vitória de Guimarães – Marítimo, 1-0.



- Terça-feira, 2 fev:



Gil Vicente – Paços de Ferreira, 20h15.

