Sporting e FC Porto à procura da liderança da I Liga

"Leões" e "dragões" entraram na jornada a dividir o comando do campeonato, ambos com 31 pontos, mas foram no domingo superados pelo Benfica, que ao ganhar em Braga, se isolou provisoriamente no primeiro lugar, com 33 pontos.Um empate deixará Sporting e FC Porto atrás dos encarnados, por isso só a vitória interessa às duas equipas, uma vez que a vencedora ficará isolada no comando da I Liga.





De um lado dos sportinguistas, Gyökeres é a grande arma para explorar os espaços na costa da defesa portista, que por sua vez tem Pepe como grande dúvida.





Coates falhou o duelo contra o Vitória SC por suspensão, mas estará de volta ao centro da defesa e assim deixa de fora apenas os lesionados: St. Juste, Fresneda e Geny Catamo.









O treinador do Sporting, Rúben Amorim, elogiou a forma como Sérgio Conceição tem sido capaz de contagiar o plantel do FC Porto com mentalidade competitiva. O técnico confessou ser admirador dessa marca registada do homólogo portista, antes do duelo desta segunda-feira. Amorim aproveitou para anunciar que Geny Catamo está recuperado e vai a jogo.

À exceção das tais dúvidas em torno do capitão, que até marcou nos últimos dois jogos, o FC Porto viaja perto da máxima força, sem Marcano, Veron e Samuel Portugal. Entre os disponíveis, Diogo Costa dá a segurança que se pede num jogo grande - "de Champions", como diz Conceição -, enquanto Galeno, Eustáquio e Pepê aparentam estar a entrar num bom momento de forma.





O técnico do FC Porto, Sérgio Conceição, fez a antevisão ao clássico frente ao Sporting num duelo que vale a liderança da liga para o vencedor. O treinador falou do adversário e expressou a vontade de vencer, mesmo dizendo que é cedo para decidir o campeonato: "Sabemos que é praticamente um jogo de 'Champions', onde estamos ao mais alto nível em todos os momentos do jogo, na questão da mentalidade e esperemos estar à altura deste mesmo clássico, que é importante para nós. Contra um rival direto vale seis pontos, mas tenho consciência de que não é à 14.ª jornada que se decidem campeonatos".