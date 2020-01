Sporting e FC Porto só com a vitória no pensamento

Os encarnados venceram no sábado em casa do Vitória de Guimarães (1-0) e passaram a ter sete pontos de avanço sobre o FC Porto.Os azuis e brancos não vencem há mais de 10 anos em Alvalade, somando 14 jogos sem triunfos desde que em outubro de 2008 venceram para o campeonato.

No FC Porto, Danilo, que treinou condicionado nos últimos dias, é a grande dúvida, enquanto no Sporting Renan e Luís Neto são baixas certas.





No lançamento do jogo o treinador do Sporting, Jorge Silas, lembrou que o jogo é importante mas não uma final.









Por sua vez na antevisão da partida o técnico do FC Porto, Sérgio Conceição, foi mais direto e disse que a pressão do jogo é para as duas equipas e o favoritismo repartido.









O jogo tem o início marcado para as 17h30 com relato na Antena 1 dos jornalistas Nuno Matos e Pedro Ferreira, reportagem de David Carvalho e Nuno Braga e os comentários de José Nunes.





Outros jogos do dia



O Famalicão, quarto classificado, recebe o Vitória de Setúbal, nono, enquanto o Rio Ave pode saltar para o quinto posto se vencer em casa o Marítimo (14.º).Na luta pela manutenção, o Paços de Ferreira (17.º) pode deixar a zona de despromoção, caso triunfe na receção ao Moreirense (11.º), que estreia Ricardo Soares no banco.Mais tranquilos, Tondela (10.º) e Gil Vicente (12.º) defrontam-se no outro jogo do dia.Boavista - Portimonense, 1-1Desportivo das Aves - Santa Clara, 0-1Belenenses SAD - Sporting de Braga, 1-7Vitória de Guimarães - Benfica, 0-1Paços de Ferreira -- Moreirense, 15h00Tondela - Gil Vicente, 15h00Rio Ave -- Marítimo, 15h00Sporting - FC Porto, 17h30

Famalicão - Vitória de Setúbal, 20h00