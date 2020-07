Sporting empata com Moreirense e vê Braga aproximar-se

Os `leões`, que vinham de quatro vitórias consecutivas, não conseguiram dar continuidade aos triunfos frente ao Moreirense, que jogou com menos um elemento desde os 51 minutos, após a expulsão de Halliche.

Com este empate, o Sporting está em terceiro, com 56 pontos, mais três que o Sporting de Braga, que venceu nesta jornada o Desportivo das Aves e aproximou-se dos `leões`, enquanto o Moreirense, que não perde há quatro jogos, está em oitavo, com 39 pontos.

Veja o resumo da partida: