Sporting empresta Héldon, Slavchev e vende Sambinha

Mário Aleixo - RTP 31 Ago, 2017, 07:56 / atualizado em 31 Ago, 2017, 08:16 | Futebol Nacional

No seu sítio oficial na Internet, os "leões" dão conta da cedência até ao final da temporada do avançado cabo-verdiano Héldon aos vimaranenses, que ficam com opção de compra. Héldon, de 28 anos, foi contratado ao Marítimo em 2013/14, tendo sido emprestado ao Córdoba e Rio Ave.



O médio búlgaro Slavchev, de 23 anos, volta a ser emprestado ao emblema polaco, no qual alinhou na última temporada, depois de cedências aos ingleses do Bolton Wanderers e aos cipriotas do Apollon Limassol.



O Sporting anunciou ainda a transferência definitiva do defesa central guineense Sambinha, de 24 anos, para os indianos do North East United, equipa comandada por João de Deus, ex-treinador da equipa B dos "leões".