Sporting envia relatório de auditoria a "entidades de investigação nacionais"

Lusa Comentários 10 Abr, 2019, 20:18 | Futebol Nacional

Em comunicado, o Conselho Diretivo (CD) do clube explica que o mesmo documento, que "está concluído", foi entregue "às entidades de investigação nacionais e ao Conselho Fiscal e Disciplinar" do emblema `leonino`, além de ter pedido para o disponibilizar para consulta "a todos os sócios com quotas em dia" a partir de sexta-feira.

O emblema `verde e branco` reagia às notícias hoje veiculadas pela comunicação social, que apontavam já algumas conclusões do relatório, que foi pedido pela Comissão de Gestão que assumiu o clube depois da saída de Bruno de Carvalho e da eleição do atual presidente, Frederico Varandas, antes do início da presente temporada.

Segundo o comunicado, as notícias expuseram "um conjunto de temas da vida do clube que de maneira alguma devia ter sido exibido da forma como foi".