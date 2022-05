Sporting -Famalicão, Final da Taça de Portugal em futebol feminino

O Sporting persegue a terceira Taça de Portugal do seu historial em futebol feminino. No Estádio Nacional, em Oeiras, a equipa de Alvalade terá um Famalicão menos cotado, joga a sua primeira final da Taça e apresenta-se com muita "garra" dentro de campo.