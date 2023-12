Sporting-FC Porto: Carga policial nas imediações de Alvalade antes do início do jogo

A PSP foi obrigada a intervir antes do início do clássico Sporting - FC Porto, da I Liga de futebol, devido ao arremesso de artefactos pirotécnicos junto ao Estádio José Alvalade, um incidente do qual resultaram alguns feridos.

De acordo com fonte policial, o incidente ocorreu junto ao pavilhão João Rocha depois de alguns adeptos ligados ao emblema 'verde e branco' terem arremessado artefactos de pirotecnia na direção de uma viatura que circulava na via, o que motivou a carga policial do corpo de intervenção da Polícia de Segurança Pública e da qual resultaram alguns feridos ligeiros.



Segundo explicou a mesma fonte, para já não há quaisquer detidos, tendo sido identificados seis indivíduos por posse de elementos pirotécnicos.



Teve início às 20:15 o clássico da 14.ª jornada do campeonato entre Sporting e FC Porto, no Estádio José Alvalade, com arbitragem de Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve.