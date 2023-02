Sporting-FC Porto. Clássico com objetivos distintos

Enquanto o campeão nacional espera manter-se na corrida pela revalidação do título e reduzir a distância para o líder Benfica (que antecipou o jogo com o Paços de Ferreira e venceu o lanterna-vermelha por 2-0, há duas semanas), o Sporting tenta não perder de vista os lugares de acesso à Liga dos Campeões da próxima época.Os jogadores das duas equipas vão entrar no relvado do Estádio José Alvalade, às 18h00, com um número na cabeça, que procurarão deixar esquecido após o apito final: oito, o número de pontos a que, em caso de derrota, o FC Porto se manterá do Benfica e a que o Sporting poderá ficar do "objetivo Champions".Para isso, será necessário também que o Sporting de Braga, terceiro classificado – a última posição de acesso à liga milionária -, com cinco pontos de vantagem sobre os "leões" e a dois dos "dragões", se imponha algumas horas mais tarde no estádio do Marítimo, penúltimo colocado.A vitória é, pois, o único resultado que interessa verdadeiramente aos dois clubes, mesmo que ainda fiquem a faltar 14 jornadas para o fim do campeonato, enquanto o empate será prejudicial para ambos e deixá-los-á com a modesta satisfação de não terem perdido com um rival.Além de já não poder contar com o defesa espanhol Pedro Porro, talvez o jogador mais influente do Sporting esta época, transferido em janeiro para o Tottenham, o treinador Rúben Amorim também estará privado do avançado Paulinho, apesar de ter sido noticiado um recurso da suspensão por três jogos para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD).Paulinho foi punido na sequência da expulsão na final da Taça da Liga, na derrota por 2-0 ante o FC Porto (a segunda imposta aos 'verde e brancos' esta temporada) e deverá cumprir o último jogo de suspensão frente aos "dragões", ainda que tenha sido substituído com brilhantismo pelo jovem Chermiti, de 18 anos, autor do golo do triunfo (1-0) sobre o Rio Ave, na jornada anterior.Sérgio Conceição, técnico do FC Porto, também se debate com a provável ausência de alguns habituais titulares, com um setor a ser especialmente afetado, o meio campo, devido às lesões de Otávio e Stephen Eustáquio, enquanto defesa Wendell e o avançado Veron estão igualmente lesionados.Se o Sporting parece já estar afastado da discussão do título deve-o ao desempenho fora de casa, onde já desbaratou 16 pontos, uma vez que o Estádio José Alvalade tem-se revelado um lar acolhedor e a única escorregadela (derrota por 2-0, frente ao Desportivo de Chaves) já data de agosto de 2022.A posição do FC Porto torna-se mais desfavorável atendendo ao seu próprio percurso, uma vez que o atraso para o Benfica se explica, fundamentalmente, pelo desempenho na condição de visitante, na qual já deixou escapar nove pontos, ainda que a estatística a mais longo prazo seja animadora.O campeão em exercício não perde com o rival lisboeta para a I Liga desde 2016, tendo concedido desde então seis empates e igual número de derrotas, a última das quais na terceira jornada da atual edição da prova, por categórico 3-0.