Sporting-FC Porto: `Dragões` perderam só uma das últimas quatro visitas a Alvalade para a Taça

O triunfo por 1-0, no primeiro jogo, deixou os 'dragões' em vantagem para a visita ao recinto 'leonino', onde, em 15 partidas, registaram seis derrotas, oito empates e um triunfo.



Contudo, nos últimos cinco encontros em Alvalade, os 'dragões' só perderam na temporada 1995/96, graças a um golo de Afonso Martins, que confirmou a passagem dos 'leões' à final, depois da igualdade 1-1 registada no Estádio das Antas.



Em 1983/84, os dois rivais empataram 1-1 em Alvalade, mas o FC Porto viria a vencer a segunda partida, em casa, por 2-1, carimbando o 'passaporte' para o Jamor.



Por outro lado, em 1991/92, os 'dragões', comandados por Carlos Alberto Silva, foram ao terreno 'verde e branco' vencer por 1-0, nos oitavos de final da Taça, com um golo do avançado internacional búlgaro Emil Kostadinov.



Já a decisão da prova 'rainha' de 1993/94 teve de ser decidida em dois jogos, devido ao 'nulo' (0-0) que se registou no Jamor. No segundo encontro, os portistas saíram do Estádio Nacional com um triunfo (2-1) e com o troféu, tendo o central Aloísio apontado o tento decisivo no início do prolongamento.



Mais recentemente, em 2008/09, o sorteio da Taça ditou um clássico logo na quarta eliminatória e, depois dos golos de Liedson (Sporting) e Hulk (FC Porto), a partida seria resolvida a favor do FC Porto no desempate por grandes penalidades.



Contudo, o primeiro embate no terreno do Sporting remonta à temporada 1943/44. No antigo Stadium de Lisboa, uma igualdade (3-3) serviu as intenções do FC Porto, que uma semana antes tinha batido o conjunto de Alvalade, por 2-0, no Estádio do Lima.



Sporting e FC Porto jogam na quarta-feira a segunda mão das meia-final da Taça de Portugal, a partir das 20:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.