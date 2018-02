Sporting gastou mais de 15 milhões no mercado de inverno

Mário Aleixo - RTP 12 Fev, 2018, 12:36 / atualizado em 12 Fev, 2018, 12:36 | Futebol Nacional

A contratação do médio brasileiro, que ainda não foi utilizado pelos "leões", ao Fluminense custou 7,5 milhões de euros, aos quais acrescem 1,2 em comissões, sendo que o clube brasileiro ficou com 10 por cento de uma futura mais valia.



A transferência do croata Josip Misic, contratado ao Rijeka, valeu 2,75 milhões de euros, aos quais acrescem uma comissão de 500 mil euros, com o clube croata a ficar com 20 por cento de uma futura mais valia.



No mercado interno, o Sporting contratou o ganês Lumor ao Portimonense por 2,5 milhões de euros por metade do passe - podendo adquirir mais 30 por cento por um milhão - e o português Ruben Ribeiro ao Rio Ave por 400 mil euros.



Apesar de ter chegado a custo zero do Tianjin Teda, o colombiano Fredy Montero acabou por custar ao Sporting um milhão de euros em comissões.



Em janeiro, apenas saiu um jogador do Sporting, o espanhol Oriol Rosell, que estava emprestado ao Portimonense, e que se mudou para o Orlando City a troco de 500 mil dólares, aos quais podem acrescer mais 400 mil por objetivos.



Por empréstimo foram vários os jogadores que deixaram o clube como Iuri Medeiros, Jonathan Silva, Alan Ruiz e Tobias Figueiredo.