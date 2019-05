Sporting inicia preparação para a final da Taça com titulares no ginásio

Lusa Comentários 20 Mai, 2019, 15:31 / atualizado em 20 Mai, 2019, 15:34 | Futebol Nacional

O Sporting, que tenta no sábado, no Estádio Nacional, em novo jogo com o FC Porto, conquistar a 17.ª Taça de Portugal, disputou no sábado a última jornada da I Liga no estádio dos 'dragões', tendo perdido por 2-1, depois de até ter inaugurado o marcador.



Hoje, o treinador holandês Marcel Keizer optou por deixar os titulares no ginásio, com exceção do guarda-redes Renan Ribeiro, com a sessão no relvado a contar com três reforços da equipa de sub-23: João Oliveira, Diogo Sousa e Pedro Marques.



De fora estiveram, devido a lesão, Doumbia, a fazer tratamento, e Rodrigo Battaglia, ainda em recuperação de uma rotura do ligamento cruzado, que o manteve fora dos relvados durante quase toda a época.



Os 'leões', que esta temporada venceram o FC Porto na final da Taça da Liga e têm agora nova taça para disputar diante do rival portuense, treinam na terça-feira no palco do jogo de sábado, o Estádio Nacional, em Oeiras.



A sessão está agendada para as 11:00, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.