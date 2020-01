Sporting multado em quase 6.000 euros por arremesso de pirotecnia frente ao Benfica

O encontro de Alvalade esteve interrompido no início da segunda parte durante alguns minutos, depois de terem sido enviados alguns artefactos pirotécnicos para o relvado, o que levou o CD a abrir um processo disciplinar, que ainda decorre.



Além desta multa, o Sporting também terá de pagar 2.550 euros pela agressão de um adepto do Sporting a um do Benfica nas bancadas de Alvalade.



Por reincidência, o Benfica foi multado em 7.013 euros pelo uso de materiais pirotécnicos pelos seus adeptos.



Também por um jogo relativo à 17.ª jornada, frente ao Sporting de Braga, o FC Porto foi multado em 2.988 euros, também por uso de material pirotécnico pelos seus adeptos.