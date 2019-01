Sporting na final frente ao FC Porto

Marcos Celso - RTP Comentários 23 Jan, 2019, 21:59 / atualizado em 23 Jan, 2019, 22:16 | Futebol Nacional

Início da partida com sabor a golo. O marcador foi inaugurado aos 2 minutos num centro milimétrico para a cabeça de Dyego Sousa. Equipas algo cautelosas com o Sp. Braga a instalar-se no meio campo 'leonino'.







Apenas perto dos 20' é que o Sporting surgiu com perigo na área de Marafona, numa jogada que deu canto aos 'leões'. Um momento a partir do qual o Sporting tentou comandar o jogo, ter mais posse de bola e alcançar o empate. E foi num canto, aos 36', que o gigante Coates chegou de cabeça onde os defesas adversários não chegaram, fazendo o 1-1.







A polémica regressou com o intervalo. Golo anulado a João Novais, do Sp. Braga, após consulta ao VAR (videoárbitro). A cautela e o calculismo voltaram a apoderar-se das duas formações, embora com os 'arsenalistas' um pouco mais inconformados.





Já após os 60 minutos, dois "coelhos" a sair da cartola dos treinadores. Paulinho no SC Braga e Bas Dost no Sporting, dois goleadores que podiam mudar e resolver o jogo.





Aos 75', um remate perigoso de João Novais a dar canto. Daqui saiu um cabeceamento à barra da baliza de Renan. Insistia mais no ataque o Sp. Braga.









Aproximava-se o fim do jogo, as grandes penalidades estavam cada vez mais perto de decidir o segundo finalista da Taça da Liga. O jogo mantinha-se equilibrado perto dos 90', mas ainda faltava jogar até aos 96 minutos. Período em que os 'leões' até podiam ter marcado por duas vezes, mas Marafona esteve à altura. Apito final e seguiam-se as grandes penalidades.





O equilíbrio manteve-se nesta fase, com o Sporting a marcar quatro de sete penáltis, contra três dos bracarenses.



Pela quarta vez na final, o Sporting vai defrontar no sábado o FC Porto, que na terça-feira venceu o Benfica, por 3-1.