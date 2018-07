Sporting oficializa a contratação de Bruno Fernandes

Mário Aleixo - RTP Comentários 10 Jul, 2018, 12:32 / atualizado em 10 Jul, 2018, 12:53 | Futebol Nacional

No comunicado enviadop à CMVM pode ler-se:





"A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD (adiante SPORTING SAD ou Sociedade) vem, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248º-A, nº1 al. a) do Código dos Valores Mobiliários, informar o mercado que a Sociedade e o jogador Bruno Miguel Borges Fernandes acordaram em celebrar, na presente data, um novo contrato de trabalho desportivo, válido por cinco épocas desportivas, nos termos do qual foi fixada uma cláusula de rescisão no valor de € 100.000.000,00."





Ao que se sabe para o sucesso da “operação” foi preciso a SAD leonina ter aumento o vencimento do futebolista para os dois milhões de euros/ano, livres de impostos.







Após o anúncio do novo vínculo do jogador ao clube por parte do presidente da comissão de gestão, Sousa Cintra, o futebolista falou com "novo" futebolista do Sporing.













Recorde-se que o jogador tinha rescindido o contrato, alegando justa causa na sequência das agressões na Academia de Alcochete e de uma série de incidentes que marcaram a presidência de Bruno de Carvalho em Alvalade.