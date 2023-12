Sporting pede urgente uniformização dos critérios do videoárbitro

O Sporting pediu hoje uma urgente uniformização dos critérios do videoárbitro (VAR) no futebol, considerando que é importante que se caminhe para que apenas haja especialistas na função.

"O VAR é uma ferramenta essencial para uma maior justiça e transparência das competições. Quem não defende o VAR, não defende a busca da verdade desportiva. O Sporting apela por isso a que haja urgentemente uma uniformização e entendimento do protocolo VAR por parte dos árbitros. Ganham os árbitros, ganham os clubes, ganha a verdade desportiva", lê-se num comunicado.



Os 'leões' afirmam que nos encontros com Vitória de Guimarães (2-3) e FC Porto (2-0) "foi por demais evidente como o VAR adotou critérios opostos", considerando que "em ambos foi o Sporting que saiu prejudicado".



"A análise crítica do Sporting relativamente aos critérios de arbitragem depende da necessidade urgente da definição dos mesmos e da transparência das decisões. Não faz sentido uma semana ser adotado um critério de intervenção e na semana seguinte outro", refere o clube.



Por isso, o Sporting "considera também que é importante que se caminhe para árbitros especialistas e exclusivos de VAR", embora reconheça que "o atual número de árbitros não o permite fazer neste momento", desafiando o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) a começar "a preparar o futuro".



"O Sporting reconhece o esforço do Conselho de Arbitragem em querer melhorar a arbitragem e continuará a lutar pela verdade desportiva. Essa nunca existirá sem uma arbitragem livre, independente e qualificada", lê-se.



O Sporting recorda que ficou "sozinho quando apresentou a proposta para serem implementadas medidas que permitam a divulgação dos áudios e garantam uma maior transparência à arbitragem e integridade às próprias competições", pedindo que sejam adotadas boas práticas de outros países.