Sporting perde pela primeira vez o Troféu Cinco Violinos

RTP Comentários 05 Ago, 2018, 21:42 / atualizado em 05 Ago, 2018, 22:03 | Futebol Nacional

Misic marcou para os 'leões', aos 51', mas La Gumina empatou aos 68'. este foi o último jogo particular da equipa de José Peseiro.





O conjunto italiano esteve em desvantagem nas grandes penalidades, mas acabou por vencer o jogo por 5-4.





O Empoli é o primeiro vencedor estrangeiro do Troféu Cinco Violinos. A equipa italiana venceu na época passada a Série B e subiu este ano ao principal escalão do futebol italiano.







Nas edições anteriores do troféu registaram-se triunfos do Sporting diante de Olympiacos, Lazio, Roma, Wolfsburgo e Fiorentina, por duas vezes.





Este domingo, com um 'onze' muito próximo daquele que deverá iniciar a época, José Peseiro, sem surpresas, lançou na defesa Ristovski, Coates, Matheiu e Jefferson. O médio Battaglia continuará a ser peça essencial na posição mais recuada do meio-campo, sendo que, a única dúvida parece cair no elemento que fará companhia ao argentino. O croata Misic foi hoje uma aposta ganha.



De resto, Bruno Fernandes manteve-se no apoio ao holandês Bas Dost, com o português Nani e o argentino Acuña a atuarem nas respetivas alas.



No final, na decisão da marca dos 11 metros, Krunic atirou por cima e deixou o Sporting na frente, mas Matheus Pereira e Jefferson permitiram a defesa ao guarda-redes adversário, e Jacob Rasmussen bateu o penálti decisivo que valeu o troféu ao Empoli.





Jogo realizado no Estádio José Alvalade, em Lisboa.



Sporting -- Empoli, 1-1 (4-5 no desempate por grandes penalidades).



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



1-0, Misic, 51 minutos.



1-1, La Gumina, 69.



Marcadores no desempate por grandes penalidades:



1-0, Mathieu.



1-0, Krunic (por cima).



2-0, Montero.



2-1, Samuel Mraz.



3-1, Battaglia.



3-2, Traoré.



3-2, Matheus Pereira (defesa).



3-3, Capezzi.



4-3, Raphinha.



4-4, Caputo.



4-4, Jefferson (defesa).



4-5, Jacob Rasmussen.







Equipas:



- Sporting: Viviano, Ristovski, Mathieu, Coates, Jefferson, Battaglia, Misic, Bruno Fernandes, Nani, Acuña e Bas Dost.



Jogaram ainda: Raphinha, Matheus Pereira, Bruno Gaspar, Wendel, André Pinto, Carlos Mané e Fredy Montero.



Treinador: José Peseiro.



- Empoli: Terracciano, Di Lorenzo, Veseli, Maietta, Pasqual, Bennacer, Traorè, Rasmussen, Zajc, La Gumina e Caputo.



Jogaram ainda: Ivan Provedel, Mateo Brighi, Capezzi, Krunic e Samuel Mraz.



Treinador: Aurélio Andreazzoli.







Árbitro: Carlos Xistra (AF Castelo Branco).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Coates (62).



Assistência: 18.351 espetadores.





c/ Lusa