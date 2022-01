Sporting procura liderança isolada do campeonato

Em São Miguel, o Sporting, invicto no campeonato, com 15 vitórias e apenas dois empates (Famalicão fora e FC Porto em casa), procura a 12.ª vitória consecutiva na competição, numa contínua demonstração de qualidade.





Teste difícil para os "dragões"







Com desempenho semelhante ao Sporting, só o FC Porto, que continua a ter em dúvida o jogo de sábado com o Estoril Praia, face aos muitos casos de infeção com o SARS-CoV-2 entre jogadores e staff estorilistas.Em todo o caso, será sempre um encontro muito difícil para a equipa "canarinha", que não vence há três jogos, empate e derrota na Liga e eliminação na Taça de Portugal, e tem pela frente um ‘super’ FC Porto.





Nova vida para as "águias"







Sporting e FC Porto têm já uma vantagem de sete pontos para o Benfica, que, no espaço de uma semana, ficou fora da Taça e viu ser cavado um fosso ainda maior para os rivais, além de acertar a saída do treinador Jorge Jesus.





Outros jogos







O Boavista (11.º) recebe o Tondela (13.º) e o Vizela (12.º) é anfitrião do Moreirense (16.º) no sábado, enquanto, no domingo, o candidato "europeu" Portimonense (sexto) recebe o Marítimo (nono), com vários regressos após infeção nos insulares.



Programa da 17.ª jornada:

Os algarvios estão a um ponto do Estoril e do quinto lugar de acesso à Europa, numa corrida de que também fazem parte Gil Vicente (sétimo) e Vitória de Guimarães (oitavo), que fecham, na segunda-feira (20h15), a jornada.Na zona de aflição, o Belenenses SAD (18.º e último) recebe, no domingo, o Arouca (14.º) e o Famalicão (17.º) saiu do isolamento profilático, que adiou o jogo da anterior ronda, e visita no mesmo dia o Sporting de Braga (quarto).Santa Clara – Sporting, 18h30 (17h30 locais).Vizela – Moreirense, 15:30.Estoril Praia – FC Porto, 18:00.Boavista – Tondela, 20:30.Portimonense – Marítimo, 15h30.Benfica – Paços de Ferreira, 18h00.Sporting de Braga – Famalicão, 18h00.Belenenses SAD – Arouca, 20h30.Gil Vicente – Vitória de Guimarães, 20h15.