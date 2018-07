Sporting procura recuperar Bruno Fernandes e Podence

Mário Aleixo - RTP Comentários 04 Jul, 2018, 08:09 / atualizado em 04 Jul, 2018, 09:07 | Futebol Nacional

Em entrevista à SIC Notícias, na terça-feira à noite, o presidente da SAD leonina, Sousa Cintra disse que o regresso dos dois jogadores pode estar à vista.









A possível reversão na atitude de alguns dos jogadores poderá ser explicada pelo facto do empresário Jorge Mendes ter reatado relações com os “leões”.

Sousa Cintra confiante em receber 18 milhões de euros por Rui Patrício



O presidente da SAD do Sporting, Sousa Cintra, disse terça-feira que os "leões" vão receber cerca de 18 milhões de euros pelo guarda-redes Rui Patrício, que tinha rescindido o contrato, alegando justa causa.



"Estamos a resolver isso. O Patrício quis sair e não há volta a dar. A verba que o Sporting vai receber ronda os 18 milhões, um pouco menos", disse o dirigente, na SIC Notícias, referindo estar a falar com os ingleses do Wolverhampton, clube que subiu esta época à primeira liga inglesa e é orientado pelo português Nuno Espírito Santo.





Mas Sousa Cintra está também confiante quanto ao regresso de outros jogadores.O presidente da SAD do Sporting diz que alguns dos jogadores que rescindiram manifestaram o desejo de regressar.Recorde-se que no total foram nove os jogadores que rescindiram com o clube.Sousa Cintra não descarta um acordo com Gelson Martins.Fora do âmbito desportivo a Comissão de Gestão do Sporting anunciou que vai dar início ao processo para a realização de uma auditoria forense às contas do clube e da SAD. A gestão de Bruno de Carvalho vai ser passada a pente fino.