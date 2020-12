Sporting quer vencer Paços de Ferreira para chegar ao Jamor

Emanuel Ferro, que falava em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com os ‘castores’, reconheceu a qualidade da equipa comandada por Pepa, mas não tem dúvida que o único objetivo do Sporting passa por chegar aos oitavos de final da ‘prova rainha’.



“Esperamos um adversário competitivo e que vai exigir o melhor de nós. Vamos apresentarmo-nos à altura do que será o desafio. Continuamos com o objetivo de chegar à final da competição e ganhar a Taça de Portugal e isso só passará se ganharmos o jogo de amanhã (sexta-feira)”, afirmou.



Para Emanuel Ferro, que não quis comentar a expulsão do treinador Rúben Amorim no empate com o Famalicão (2-2), para a nona jornada da I Liga, a ausência do técnico não será um fator que irá perturbar o rendimento da equipa, que, ao longo da semana, esteve concentrada na preparação do jogo com o Paços de Ferreira.



“Estivemos focados em preparar o jogo com o Paços de Ferreira que é um excelente adversário, que está a fazer uma boa época e que não perdia há quase dois meses. Vamos apresentarmo-nos da melhor forma para levar de vencida um jogo que decide quem fica e quem não fica na Taça”, reiterou.



No que toca a ausência de Pedro Gonçalves, também expulso diante dos famalicenses, Emanuel Ferro deixa entender que quem o irá substituir terá um bom desempenho.



“Pedro Gonçalves tem estado em destaque, mas resulta do trabalho coletivo da equipa. As respostas são coletivas e depois há um espaço de intervenção individual. Pedro Gonçalves tem-se destacado, sobretudo, pelo golo. Outros têm outras intervenções. A grande essência do trabalho da equipa está na contribuição de todos”, realçou.



Além de Pedro Gonçalves, o Sporting não poderá contar com Jovane, lesionado, mas tem como certa a presença de Nuno Mendes na convocatória.



O Sporting recebe esta sexta-feira, às 21:15, o Paços de Ferreira, em jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal que será arbitrado por João Pinheiro da Associação de Futebol de Braga.