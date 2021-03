Sporting quer vencer Santa Clara e olha para a `Champions`

Rúben Amorim, que falava em conferência de imprensa de antevisão da 22.ª jornada da I Liga, relembrou que o campeonato está longe do fim e que na última ronda já perdeu pontos (empate com o FC Porto, por 0-0).

"Sabemos que podemos perder pontos em todos os campos. Vamos para a quarta jornada da segunda volta. Se os adeptos pensarem como uma contagem decrescente vai ser muito mais penoso. Vamos pensar jogo a jogo", afirmou.

Frente aos açorianos, Rúben Amorim, salienta que a equipa comandada por Daniel Ramos, melhorou com o `mercado de inverno` e por isso está no "melhor momento da época".

"Vamos encontrar uma equipa moralizada. Melhorou muito com a entrada do Morita. O Santa Clara vem sem responsabilidade e a querer vencer em Alvalade. Temos muito a melhorar e queremos ganhar", disse.

Rúben Amorim, que hoje renovou contrato com o Sporting por mais uma temporada, estando agora vinculado até 2024, assume que a Liga dos Campeões é uma das competições ambicionadas para a próxima época.

"A Liga dos Campeões é um objetivo muito grande para o Sporting. Este projeto, a longo prazo precisa de dinheiro. É preciso valorizar jogadores, ter a capacidade de lançar jovens e ficar com eles mais tempo. A Liga dos Campeões é sempre importante. Há a questão dos prémios e dos patrocínios. Estou a entrar numa área que não é a minha. É ganhando ao Santa Clara que vamos conseguir esses objetivos", sustentou.

O treinador abordou ainda a situação de Gonzalo Plata, que continua fora do plantel principal, bem como do avançado Luiz Phellype, que esta quarta-feira competiu pela equipa B (empate, por 1-1, com o Olímpico do Montijo na 16.ª jornada da Série G do Campeonato de Portugal).

"Temos muitas esperanças no Plata. Tem de crescer como jogador, como profissional. Eu também tenho de aprender a lidar com o Plata. Vou aprender, ele ainda vai crescer muito", explicou.

"Em relação a Luiz Phellype, todos os miúdos que estão desde os sub-23, passando pela equipa B até à equipa principal têm as portas abertas. Ele, que é claramente um jogador de equipa A e que está a fazer todos os passos para a sua recuperação, tem a possibilidade de jogar", concluiu.

O Sporting, líder da I Liga, com 55 pontos, recebe esta sexta-feira o Santa Clara, sétimo, com 28, em jogo da 22.ª jornada agendado para as 20:45 e que terá a arbitragem de Manuel Oliveira, da associação de futebol do Porto.