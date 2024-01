Sporting recebe Sporting de Braga em 11 de fevereiro para a I Liga

O encontro entre `leões` e `arsenalistas`, quartos posicionados, está marcado para as 18h00 de 11 de fevereiro, horas antes de o Benfica, atual segundo, visitar o Vitória de Guimarães, quinto.

No dia seguinte, o FC Porto, terceiro colocado, visita o Arouca, às 20:15, numa jornada que começa na sexta-feira (09 de fevereiro), com o Estrela da Amadora-Portimonense, e fecha com a receção do Gil Vicente ao Vizela, na terça-feira seguinte (13).

A LPFP anunciou também o calendário da 20.ª jornada, ainda com horários por definir devido à `final four` da Taça da Liga, com o FC Porto a receber o Rio Ave, às 20:30, de 03 de fevereiro (sábado).

No mesmo dia, o Sporting visita o Famalicão, ainda em horário a definir, assim como o Benfica-Gil Vicente, marcado para o dia seguinte.

A ronda, que começa em 3 de fevereiro, termina na segunda-feira (05 de fevereiro), com a receção do Casa Pia ao Boavista.

A 22.ª jornada vai começar numa sexta-feira (16 de fevereiro), com o Famalicão-Rio Ave, e termina na segunda-feira, 19 do mesmo mês, com a visita do Sporting ao Moreirense.

O Benfica joga na véspera com o Vizela, no Estádio da Luz, enquanto o FC Porto joga no sábado (17), recebendo o Estrela da Amadora.