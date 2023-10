Sporting rejeita doar receitas a adversários numa ética de "luta pela transparência"

"O Sporting luta pela transparência no futebol. Ainda que, historicamente, seja uma prática habitual, eticamente considera não fazer sentido doar receitas a equipas com que vai competir, independentemente dos valores envolvidos", frisa a nota do clube.

Esta decisão tomada pela direção liderada por Frederico Varandas surge após se tornar público que o Sporting não iria ceder a sua parte das receitas de jogo ao adversário na terceira eliminatória da Taça de Portugal, o Olivais e Moscavide, da distrital de Lisboa.

"Combate uma ideia, que infelizmente se perpetua, de que o apoio financeiro a clubes mais pequenos serve o propósito de conferir vantagem aos clubes maiores, sobretudo a realização de jogos em estádios com condições mais favoráveis aos `grandes`", disse.

Desta forma, para o Sporting esta "é uma questão de integridade e de defesa dos seus adversários", sentenciou a fonte do clube `verde e branco`, que é o atual líder da I Liga.

O presidente do Olivais e Moscavide, Gonçalo Candeias, confirmou hoje que o Sporting não vai ceder a sua parte das receitas do duelo entre os dois clubes, da prova `rainha`.

"Não sei se houve uma má comunicação da nossa parte ou se o Sporting não entendeu a nossa posição. A receita que esperaríamos que o Sporting nos pudesse ceder era só para a organização deste jogo e para nos ajudar com as despesas que vamos ter. Não tem nada a ver com `balão de oxigénio` ou `jackpot` como apelidam", disse o dirigente.

Depois da conferência de imprensa do treinador Ricardo Barão e dos futebolistas Paulo Freitas e Joãozinho, de antevisão ao duelo com os `leões`, Gonçalo Candeias expressou aos jornalistas que respeita a decisão do Sporting e que não se encontra "desiludido".

"Não fiquei desiludido, porque não estava à espera de nada. Desde que organizámos o jogo, já sabíamos que íamos ter despesas. Tudo o que viesse depois com o decorrer do tempo, seria sempre bem-vindo. A maior desilusão é apenas perdermos o jogo", disse.

O Olivais e Moscavide tem o orçamento anual "devidamente programado e planeado para que tudo aconteça em perfeita normalidade, sem esperar receitas extra", contou.

"O intuito do Olivais e Moscavide, desde a primeira hora, foi criar todas as condições para que a equipa e os adeptos pudessem estar neste estádio nas melhores condições possíveis e para fazer deste jogo uma festa e uma promoção ao futebol", manifestou.

O Olivais e Moscavide, da primeira divisão distrital de Lisboa, recebe o Sporting, da I Liga, na terceira eliminatória da Taça de Portugal, no Estádio José Gomes, na Amadora, às 20:45 de sábado, com arbitragem de Hélder Carvalho, da associação de Santarém.