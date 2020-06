Sporting renova com jovem Tiago Tomás até 2025 com cláusula de rescisão de 60 ME

O internacional sub-19, que esta época jogou pelas equipas de sub-19 e de sub-23 do Sporting, já tem trabalhado com a equipa principal, sob orientação de Rúben Amorim, a quem não poupa elogios: "O Rúben, além de ser um grande treinador, tem estado a apostar muito na formação, como temos visto nos últimos jogos. O medo de não arriscar em nós é um ponto forte dele. Gostamos dessa faceta e só nos resta mostrar o nosso valor, dar tudo nos treinos e esperar pela nossa oportunidade."

Elogios que estende à escola de formação do Sporting, que considera continuar a ser "uma das melhores do mundo, ao contrário do que se tem dito" e aponta como prova disso "a mais recente fornada de jogadores que está a emergir e que começa a dar cartas na equipa principal, sinal de que "têm qualidade e que o trabalho na formação tem sido extraordinário".

Tiago Tomás, que fez a sua formação no clube desde a época 2014/15, quando ingressou no escalão de infantis, não escondeu o seu estado de espírito na hora de renovar em declarações ao jornal do Sporting: "Estou muito grato pelo que tenho estado a alcançar. Sei que é fruto do meu trabalho e vou continuar a trabalhar todos os dias, como sempre fiz desde pequeno. Hoje, vejo que os sacrifícios que fiz desde miúdo e que tudo aquilo de que abdiquei começam a valer a pena. A ambição é cada vez maior e espero conquistar muitas coisas com este símbolo ao peito."

Finalmente, Tiago Tomás não se inibiu, apesar dos seus 18 anos, a comentar o abandono da carreira por parte do central francês Jéremy Mathieu, que sofreu uma grave lesão no joelho que precipitou esse desfecho, e com quem chegou a partilhar o balneário.

"Era um dos melhores jogadores, senão o melhor, que estava no nosso campeonato. Basta ver a carreira dele, o que alcançou e o que fez durante todos estes anos. Só temos de agradecer o que ele fez pelo Sporting e pelo futebol. Infelizmente, teve o azar de não terminar a carreira como gostaria. Acima de tudo, é um grande orgulho poder dizer que estive no balneário com o Mathieu", disse Tiago Tomás a concluir.