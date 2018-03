Sporting retira equipa da II Liga

Lusa Comentários 07 Mar, 2018, 18:11 / atualizado em 07 Mar, 2018, 18:21 | Futebol Nacional

"Informo da nossa decisão de não continuar a participar no Campeonato Nacional da II Liga com uma Equipa B. (...) É nossa intenção competir no novo campeonato de sub-23 que será inaugurado na próxima época desportiva", lê-se na carta enviada pelo presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, à Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), a que a Lusa teve acesso.

A carta do dirigente `leonino` foi também enviada aos outros clubes das competições profissionais.

Atual 17.º classificado do campeonato, o Sporting B é uma das cinco equipas B que disputam a II Liga, juntamente com as de Benfica, FC Porto, Sporting de Braga e Vitória de Guimarães.

No passado dia 27 de fevereiro, LPFP anunciou que vai ponderar se "há espaço" para a continuidade das equipas B na II liga de futebol, numa final de uma assembleia-geral em que foi suspendo o ponto relativo à discussão e votação de alterações aos regulamentos de competições sobre temas que abrangem as equipas B.

"Os clubes e a direção da Liga consideraram que seria pertinente saber como vai ser esse campeonato [de sub-23] e perceber até que ponto continua a haver espaço para as equipas B [na II Liga]. Se não existir, teremos de remodelar o figurino da competição", afirmou Sónia Carneiro, diretora executiva da LPFP.

Sónia Carneiro lembrou que a Federação Portuguesa de Futebol vai fazer um `workshop` em março sobre os contornos do campeonato de sub-23, e que a partir de então os clubes e a Liga poderão tomar uma decisão.