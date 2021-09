Sporting sem trio de peso aponta ao triunfo na receção ao FC Porto

Rúben Amorim, que falava em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com os `dragões` da quinta jornada da I Liga, foi ao encontro das ideias de outros treinadores, que defendem que os jogos desta jornada deveriam ter sido adiados, fruto da participação de futebolistas nas respetivas seleções.

"Eu partilho a opinião de outros. Já o selecionador disse, na altura. Os clubes precisam dos jogadores. Os melhores vão à seleção. Este calendário não é justo, mas temos de encontrar soluções. Concordo com a opinião geral", afirmou.

Para o treinador do Sporting, o FC Porto até é, em relação ao Sporting, a equipa que mais sofreu com esta situação, embora tenha revelado que Pedro Gonçalves, Gonçalo Inácio e Tiago Tomás são baixas para a receção aos `dragões`.

"O FC Porto saiu mais prejudicado com as viagens. O Pote [Pedro Gonçalves] não vai estar neste jogo, nem com o Ajax ou com o Estoril Praia. O Gonçalo Inácio não vai estar neste jogo, não vai estar igualmente com o Ajax, tal como Tiago Tomás. Tirando isto, estamos bem. Alguns jogadores da equipa B trabalharam connosco, também. Temos um plantel curto, mas estamos preparados para vencer o jogo", salientou.

Apesar destas ausências, nem tudo são más notícias para os campeões nacionais, já que certa será a chamada de Coates e do reforço Sarabia.

"O Coates já tem o problema de joelho desde que foi operado. É um jogador muito importante nas bolas paradas e nos cruzamentos. Acredito que ele vai querer jogar e vai jogar bem. Já o Sarabia é um jogador que se adaptou bem e será mais uma opção para amanhã [sábado]. Ele entende bem o jogo, traz-nos assistências e traz-nos golo. É um jogador de grande qualidade. É mais um excelente rapaz a juntar-se ao grupo", realçou.

Questionado sobre quem é que tem melhores condições para vencer este clássico, Rúben Amorim dividiu o favoritismo.

"Como se costuma dizer é um jogo de 50-50. Quem estiver melhor durante os 90 minutos, ganha. Se não vencermos por causa das condicionantes que já referi, não nos vamos queixar, de certeza absoluta. Não é esse o nosso estilo", concluiu.

Sporting e FC Porto, que dividem o segundo lugar da I Liga, em igualdade pontual com o Estoril Praia, defrontam-se este sábado no Estádio José Alvalade, às 20:30 horas, em jogo da quinta jornada que será arbitrado por Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve.