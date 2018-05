Sporting suspende benefícios à Juve Leo e pede reunião urgente com primeiro-ministro

RTP Comentários 21 Mai, 2018, 12:10 / atualizado em 21 Mai, 2018, 12:51 | Futebol Nacional

De acordo como o comunicado, o pedido de reunião já foi aceite pelo primeiro-ministro, faltando agendar a data do encontro. O clube pretende que o encontro se centre no combate à violência no desporto e debater as propostas que dizem ter vindo a apresentar ao longo do tempo.



O Sporting anuncia ainda que vai solicitar às forças de segurança, “em particular à GNR de Alcochete e à 3ª Divisão do Comando Metropolitano de Lisboa, a realização de uma reunião com carácter de urgência de modo a que haja uma maior articulação entre o sistema de segurança da Academia e do Estádio com as autoridades”.



O clube pretende ainda reunir-se com diversos elementos do “Universo Sporting” para que “seja possível conseguir a união e coesão da Família Sportinguista de modo a assegurar com sucesso a prossecução dos trabalhos que estão em curso”.



Assumindo o “sentimento de frustração” depois da derrota na Taça de Portugal, o Sporting vem pedir a todos os sportinguistas que apoiem os atletas do futebol profissional, perspetivando uma nova época que necessita “do máximo de união para que seja possível alcançar o sucesso que todos desejamos”.



Um pedido de apoio que se estende igualmente às restantes 54 modalidades.