Sporting tem três lesionados após derrota com Vitória de Guimarães

Mário Aleixo - RTP 27 Jul, 2017, 07:42 / atualizado em 27 Jul, 2017, 12:43 | Futebol Nacional

O defesa central francês Mathieu, a contas com mialgia no gémeo da perna esquerda, e o lateral italiano Piccini, que recupera de um traumatismo no joelho direito, ficaram de fora das opções do treinador leonino, Jorge Jesus, depois de terem sido titulares no sábado, na vitória frente ao Mónaco (2-1).



Igualmente ausente esteve o defesa central André Pinto, que já tinha falhado o encontro de apresentação com os monegascos, devido a uma entorse no tornozelo esquerdo, acrescentou a mesma fonte.



No final da partida o treinador da equipa leonina, Jorge Jesus, explicava o que correu e o que correu mal.





O Sporting perdeu quarta-feira por 3-0 frente ao Vitória de Guimarães, com golos do colombiano Estupiñan, do peruano Hurtado e do brasileiro Raphinha, num jogo em que o defesa central uruguaio Coates foi expulso, aos 23 minutos, quando os "leões" perdiam por 2-0.