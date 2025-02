Sporting tenta isolar-se no topo da I Liga

Os “leões” foram igualados no comando pelo rival lisboeta na ronda anterior, ao empatarem 2-2 no terreno do AFS (depois de terem estado a ganhar por 2-0), a terceira igualdade seguida que concederam no campeonato e o quinto encontro sem vencer, em todas as competições.Se repetir o resultado da partida da primeira volta, na qual se impôs por 3-0, o campeão nacional deixará o vice-campeão a três pontos de distância e sem a possibilidade de dar resposta imediata, uma vez que apenas se deslocará a Barcelos em 28 de março, para preparar a receção ao FC Barcelona, para os “oitavos” da “Champions”.Cinco meses, dois treinadores e uma imensidão de jogadores lesionados depois, a equipa agora treinada por Rui Borges tenta libertar-se do maior ciclo sem vencer na época 2024/25, precisando para isso da ajuda do avançado sueco Viktor Gyökeres, melhor marcador da I Liga, com 23 golos.A equipa de Alvalade tem passado a maior parte da temporada isolada no comando do campeonato e pode recuperar essa condição durante cerca de um mês, o tempo que falta para a visita do Benfica ao Gil Vicente, 14.º colocado, que na primeira volta foi goleado por 5-1 no Estádio da Luz, em Lisboa.A equipa portuense ganhou apenas dois dos últimos 12 jogos (um dos derradeiros sete na I Liga) e necessita urgentemente de um triunfo em Arouca (12.º colocado), no sábado, antes de visitar na próxima jornada o Sporting de Braga, que terá um desafio complicado no domingo, no terreno do Rio Ave, (10.º).Farense, 17.º e penúltimo classificado, em zona de despromoção direta, e AFS, 16.º, lugar do play-off de manutenção, disputam no domingo uma partida da máxima importância na luta pela permanência no escalão principal, numa altura em que estão separados por quatro pontos.O Santa Clara pode aproveitar a deslocação ao estádio do lanterna-vermelha Boavista para reforçar o surpreendente quinto lugar, capitalizando também o embate entre os perseguidores Vitória de Guimarães (oitavo) e Casa Pia (sexto).Nacional – Famalicão, 15h30Arouca - FC Porto, 18h00Vitória de Guimarães - Casa Pia, 20h30Moreirense - Estrela da Amadora, 15h30Boavista - Santa Clara, 15h30Farense – AFS, 18h00Rio Ave - Sporting de Braga, 20h30Sporting - Estoril Praia, 20h15Gil Vicente – Benfica, 20h15