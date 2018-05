Sporting tenta segunda `dobradinha` no futebol feminino

Lusa Comentários 27 Mai, 2018, 09:44 | Futebol Nacional

As duas equipas apostaram no futebol feminino no início da temporada passada e têm discutido entre si as várias competições, mas com o Sporting a sair sempre por cima, conquistando dois campeonatos, uma Taça e uma Supertaça.



Ana Capeta, jovem internacional portuguesa, tem sido o maior ‘pesadelo’ da formação do Sporting de Braga, ao ser decisiva esta temporada na Supertaça ganha pelo Sporting e na Taça de Portugal em 2016/17.



O Sporting de Braga chega a esta final com um saldo de quatro derrotas com o Sporting e dois empates.



A final da Taça de Portugal está marcada para às 17h15 no Estádio Nacional, no Jamor, e terá recurso ao videoárbitro.