Sporting tenta segurar liderança da I Liga

Nas últimas seis jornadas da Liga, os "canarinhos" conseguiram somar mais pontos do que os "leões". E se a equipa de Rúben Amorim defrontou Benfica e FC Porto neste período, nem o pode usar como justificação, já que a equipa da linha também enfrentou adversários maiores, vencendo em pleno Dragão (0-1). Esse jogo serve de aviso para a qualidade de uma equipa que estará na "final four" da Taça da Liga e segue na Taça de Portugal.





No Sporting Morita, que estará ao serviço do Japão na Taça Asiática, deixa o meio-campo entregue a Hjulmand, Bragança e Essugo, com Pedro Gonçalves pronto a tapar esse buraco. Geny Catamo deverá ser titular, já que por suspensão internacional só se juntará à equipa de Moçambique depois deste jogo, mas há um habitual titular que já partiu para a seleção anfitriã do CAN: Ousmane Diomande.





Sem o costa-marfinense, numa altura em que o capitão Seba Coates e St. Juste também são baixa por lesão, Rúben Amorim será forçado a voltar a apostar em Luís Neto ou Eduardo Quaresma para fechar o trio com Matheus Reis e Gonçalo Inácio. Rafael Pontelo é o reforço de janeiro para o setor defensivo, mas é pouco provável que apareça diretamente no onze. De resto, é provável que Paulinho guarde o lugar no onze, à esquerda de Gyökeres, depois de ter marcado em jogos consecutivos.





À entrada para este jogo, o único abalo à confiança estorilista é a ausência de Mateus Fernandes. O médio tem sido titular, mas as regras dos empréstimos impedem-no de regressar a Alvalade e por isso deverá ser Koindredi a fazer dupla com Holsgrove no miolo. Há, ainda assim, juventude digna de realce: Rodrigo Gomes, emprestado pelo SC Braga, e João Marques, que bisou na goleada (4-0) da última jornada, serão titulares.