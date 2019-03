Sporting teve de se esforçar na vitória sobre o Portimonense

Marcos Celso _ RTP Comentários 03 Mar, 2019, 21:57 / atualizado em 03 Mar, 2019, 22:06 | Futebol Nacional

Começo do jogo com ataque permanente por parte do Sporting. Passados 10 minutos, Diaby marcou de cabeça, após a marcação de um canto. Um minuto passou e o 2-0 surgiu por Raphinha, em jogada rápida do ataque 'leonino', e sempre com Bruno Fernandes na criação dos lances mais perigosos.



O Portimonense iniciou, então, uma forte reação. De imediato com uma boa oportunidade de golo. O atrevimento algarvio não se ficou por aqui. Pela meia hora de jogo, a equipa de Portimão assustou Alvalade na marcação de um livre direto. Logo a seguir, o golo de Paulinho, a reduzir a desvantagem (2-1).









Aos 62', Bruno Fernandes teve na cabeça o terceiro golo, mas - nem sempre é assim - desta vez nem tudo correu bem à jovem "pérola leonina". O jogo decorria a um ritmo inferior. O Sporting apostava em mais segurança e obrigava o adversário a ser menos atrevido. Bruno Fernandes voltou a aparecer. Desta vez, obrigou Ricardo Ferreira a uma grande defesa para canto. A fechar a primeira parte, o Portimonense podia ter empatado por duas vezes na mesma jogada, mas valeram os defesas da casa. No entanto, ainda não estava tudo jogado. Aos 46', num remate de fora da área de Lucas Fernandes, os algarvios viram a bola bater com estrondo na barra da baliza caseira. Valeu, assim, o intervalo ao Sporting.Aos 62', Bruno Fernandes teve na cabeça o terceiro golo, mas - nem sempre é assim - desta vez nem tudo correu bem à jovem "pérola leonina". O jogo decorria a um ritmo inferior. O Sporting apostava em mais segurança e obrigava o adversário a ser menos atrevido. Bruno Fernandes voltou a aparecer. Desta vez, obrigou Ricardo Ferreira a uma grande defesa para canto.





Já sem Bas Dost em campo, ainda havia 15 minutos para jogar. Contra-ataques rápidos do Sporting. Insistência atacante do Portimonense, mas o golo só surgiu com uma grande penalidade. Bruno Fernandes sofreu a falta e carimbou a vantagem final de 3-1.





A vitória permite ao Sporting (49 pontos) manter o atraso de 3 pontos em relação aos bracarenses (52). Na frente, Benfica tem 59 e FC Porto 57 pontos conquistados.