Sporting tranquilo nas meias finais da Taça de Portugal

O Sporting reservou lugar nas meias finais da Taça de Portugal sem grandes dificuldades. Ao intervalo, os "leões" já venciam confortavelmente por 2-0, com golos de Tabata e Matheus Nunes.





Em Paços de Ferreira, casa emprestada da equipa do Campeonato de Portugal, os 'leões' marcaram, depois, na segunda parte com novo golo do brasileiro Bruno Tabata e por Nuno Santos, já nos descontos.



A um jogo de alcançar a final, o Sporting terá pela frente, nas meias finais, o Vizela ou o FC Porto, numa eliminatória que se decide em "duas mãos".