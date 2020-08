Sporting vence teste no Algarve, jogos particulares sem surpresas

O Sporting venceu, esta noite, o Portimonense por 2-1, num jogo que até começou por estar em desvantagem.



A equipa secundária dos vimaranenses, treinada por Bino Maçães, chegou ao intervalo em vantagem, graças a um autogolo, mas, na segunda parte, os golos do avançado Bruno Duarte e do extremo Marcus Edwards 'viraram' o resultado a favor do conjunto treinado por Tiago Mendes.



O Vitória B ainda empatou o jogo a dois golos, na conversão de um penálti pelo médio Nuno Pereira, antes de Bruno Duarte 'bisar' e 'selar' o resultado.



O plantel orientado por Tiago Mendes vai partir, no sábado, para o estágio em Quiaios, localidade do concelho da Figueira da Foz onde vai permanecer até 4 de setembro.



Esta manhã, no estádio Municipal 25 de Abril, em Penafiel, houve uma goleada da equipa açoriana orientada por Daniel Ramos, por 4-0, perante a equipa da segunda Liga. Marcaram os golos Jean Patric, Carlos Jr, Mesquita e Santana.





Os "leões" alcançaram a primeira vitória depois de derrotas com a equipa B "leonina" e Farense. Em Lagos. a equipa de Rúben Amorim procura, tal como o Portimonense, oportunidade para crescer.Já hoje, O Sporting de Braga venceu a sua equipa B por 2-0, num jogo treino, com golos de Ricardo Horta e do reforço Iuri Medeiros.Foi o segundo jogo da equipa agora orientada por Carlos Carvalhal nesta pré-temporada, depois do empate caseiro com o Vizela, da II Liga, 3-3, na terça-feira.O Vitória de Guimarães, da I Liga portuguesa de futebol, venceu hoje a sua equipa B, do Campeonato de Portugal, por 3-2, num jogo treino disputado no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.