Sporting virado do avesso

Mário Aleixo - RTP Comentários 16 Mai, 2018, 09:00 / atualizado em 16 Mai, 2018, 09:09 | Futebol Nacional

O clube de Alvalade enfrenta uma crise profunda perante acontecimentos que extravasam o desporto e lhe afetam a estabilidade e o futuro financeiro.



Na tarde de quarta-feira, ao mesmo tempo que Bruno de Carvalho chegava a Alcochete, após os incidentes, os jogadores saíam. O presidente garantiu que a equipa estará domingo no Jamor mas o boicote dos jogadores está em cima da mesa.



Ao que se sabe a equipa principal de futebol só volta a treinar na sexta-feira e o presidente da Assembleia Geral do clube e da SAD, Jaime Marta Soares, manifestou a intenção de convocar os órgãos sociais para a próxima segunda-feira.



Faltam quatro dias para a final da Taça de Portugal entre o Sporting e o Aves e, do lado da equipa verde e branca, o ambiente é escaldante, havendo jogadores que já manifestaram o desejo de sair já.



As dúvidas sobre a presença dos jogadores do plantel profissional na final da taça estão presentes.



Há jogadores que ameaçam rescindir os contratos com o clube com justa causa, o que faz com que os principais ativos da Sporting SAD, no valor de centenas de milhões de euros, sejam postos em casa.



E se estes acontecimentos não bastassem na mesma quarta-feira surgiram acusações de alegados atos de corrupção no andebol confessados por um agente supostamente a mando de André Geraldes, figura cimeira da estrutura leonina.



Tal denúncia da alegada compra de jogos pode pôr em causa a conquista do título de campeão de andebol da época 2016/17.