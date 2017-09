Sportinguista Bruno Fernandes eleito melhor jogador da Liga em agosto

Lusa 15 Set, 2017, 18:24 / atualizado em 15 Set, 2017, 18:30 | Futebol Nacional

Bruno Fernandes também viu reconhecido o seu golo na visita ao Vitória de Guimarães, na terceira jornada, como o melhor do mês.

Quanto a treinadores, Miguel Cardoso, do Rio Ave, é o mais votado com 52,1 por cento, batendo o portista Sérgio Conceição (32,1) e o sportinguista Jorge Jesus (15,7).

Na baliza, o portista Casillas (43,6) foi o mais apreciado, seguido do sportinguista Rui Patrício (35,1) e do maritimista Charles (21,1).

Na defesa, o `dragão` Alex Telles (43,6) impôs-se ao `leão` Coates (29,1), com o vila-condense Marcelo (27,2) a completar o pódio.

Quanto aos médios, Bruno Fernandes `esmagou` com 64,2 por cento, seguindo do bracarense Bruno Xadas (28,4) e do estorilista Lucas Evangelista (7,2).

Sobre os avançados, Aboubakar (49,6) bateu os benfiquistas Seferovic (27,8) e Jonas (22,4).

Na II Liga, dois elementos do FC Porto B integraram o pódio, com Fede Varela, com 23,2 por cento dos votos, a vencer, e Galeno a terminar em terceiro, com 8,9, tendo com Isama Rashid, do Santa Clara, se intrometido no segundo posto, com 9,5.