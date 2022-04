Sportinguistas Coates, Ugarte e Slimani já treinaram para receção a Paços de Ferreira

Segundo o sítio oficial na Internet dos `leões`, os dois internacionais uruguaios Sebastian Coates e Manuel Ugarte e o argelino Islam Slimani participaram na sessão matinal, na Academia de Alcochete.

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, contou ainda com dois jovens futebolistas da formação `verde e branca` no apronto: o norueguês Nicolai Skoglund e o português Edu Pinheiro.

A equipa de Alvalade volta a treinar no sábado, às 10:00, na Academia de Alcochete, sendo que a partir das 12:30 o técnico `leonino` falará em conferência de imprensa de antevisão do encontro com os pacenses.

O campeão nacional e atual segundo classificado na tabela, com 67 pontos, é visitado domingo, pelas 20:30, pelo nono posicionado, Paços de Ferreira, que tem 33.

O líder do campeonato, FC Porto, com mais seis pontos que o Sporting, só na segunda-feira recebe o Santa Clara, 10.º classificado, na partida que fechará a 28.ª ronda.