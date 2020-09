Sul-coreano Sena Yang é reforço do Académico de Viseu

Em 2019 assinou pelo Sporting de Braga, para alinhar na equipa de sub-23, de onde chega agora para representar o Académico de Viseu. Nascido na Coreia do Sul, foi no Japão que Sena cresceu, e onde começou a dar nas vistas na equipa de futebol da St. Andrew's University, em Osaca.



Sena Yang é o sexto reforço do Académico de Viseu, depois do lateral direito Joel Pereira (ex-Casa Pia), do médio ofensivo André Carvalhas (ex-Cova da Piedade) e dos avançados Paul Ayongo (ex-Mafra), Yuri Araújo (ex-Penafiel) e João Vasco (ex-Olhanense).



O Académico de Viseu prossegue a preparação para a nova época na II Liga de futebol, na qual se vai estrear frente ao Mafra, no sábado, pelas 15:30.



Os viseenses regressaram na segunda-feira aos treinos, com normalidade, depois de três casos positivos de covid-19 no plantel, situação que levou a autoridade da saúde local a não autorizar a realização do jogo frente à Académica de Coimbra, agendado para o passado sábado, da primeira jornada da II Liga.



Os atletas infetados continuam assintomáticos, apurou a Lusa junto de fonte do clube, e todos em isolamento.