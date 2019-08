Supertaça Faltam dois dias para o Benfica-Sporting

Mário Aleixo - RTP Comentários 02 Ago, 2019, 08:58 / atualizado em 02 Ago, 2019, 08:58 | Futebol Nacional

O jogo da Supertaça Cândido de Oliveira coloca frente a frente o campeão nacional e o vencedor da Taça de Portugal Estádio Algarve.





O encontro será transmitido em direto na RTP 1.





Do lado dos encarnados parecem dissipadas as dúvidas em relação à utilização do avançado Raúl de Tomás que deverá ser titular.





Em relação ao lateral-direito titular mantém-se a dúvida sobre qual será o escolhido entre Nuno Tavares, Ebuehi e André Almeida, devendo a titularidade ser entregue ao primeiro.





Nos verde e brancos sabe-se que há duas dúvidas e uma certeza. Ristovski e Rosier treinam de forma condicionada e Battaglia está fora de combate a recuperar de uma intervenção cirúrgica.





Esta sexta-feira os “leões” treinam de manhã em Alcochete e viajam durante a tarde para o Algarve.