Supertaça. Faltam três dias para o Benfica-Sporting

Mário Aleixo - RTP Comentários 01 Ago, 2019, 11:57 / atualizado em 01 Ago, 2019, 11:57 | Futebol Nacional

O jogo da Supertaça Cândido de Oliveira coloca frente a frente o campeão nacional e o vencedor da Taça de Portugal Estádio Algarve.



O encontro será transmitido em direto na RTP1.



Do lado dos encarnados o avançado Raul de Tomas descansou no início da semana devido a fadiga muscular mas já voltou aos treinos.



Nos verde e brancos Jovane Cabral está recuperado e pode ir a jogo na equipa de Marcel Keizer.



Quanto ao mercado de “águias” e “leões” o Benfica parece dirigir as atenções para o guarda-redes húngaro, Peter Gulasci, de 29 anos, que pertence aos alemães do Leipzig.



O Sporting arruma a casa e resolveu o futuro de mais três jogadores: Alan Ruiz foi emprestado ao Aldosivi, Ivanildo ao Trabzonspor e Lumor ao Maiorca.