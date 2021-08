Supertaça feminina. Benfica à espera de um Sporting motivado

O Benfica, vencedor da última edição do campeonato feminino, defronta o Sporting, segundo classificado dessa edição, na Supertaça de futebol feminino, que abre a época desportiva, a realizar no sábado, a partir das 17h30, no Estádio do Restelo, em Lisboa.