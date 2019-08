Supertaça. Marcel Keizer e Bruno Lage antecipam partida

RTP Comentários 01 Ago, 2019, 20:30 | Futebol Nacional

O treinador holandês do Sporting não garante que Bruno Fernandes jogue no domingo. Tal como foi avançado pela RTP, os ingleses do Tottenham estão em Lisboa para contratar aquele que foi eleito o melhor jogador em Portugal na última época. "Não posso prometer nada", disse Keizer.



Já Bruno Lage acredita que Bruno Fernandes vai jogar e até explica como. "O jogo dele será interior e na procura de jogar entre linhas, servir os avançados e também tentar finalizar". Mesmo assim, Bruno Lage lembra que "ele não é o melhor guarda-redes nem o melhor defesa-central. Eu gosto de médios. Os médios não são especialistas em nada, mas são bons em muita coisa. Pizzi e Bruno Fernandes são muito bons".



Pode ver a versão integral das entrevistas a Bruno Lage e Marcel Keizer, às 22h30, no programa Grande Área da RTP3. O Benfica - Sporting da Supertaça joga-se domingo no Algarve, às 20h45, e tem transmissão em direto na RTP1.