Supertaça vai ter 33 por cento da lotação com adeptos

“O Estádio Municipal de Aveiro, que vai receber o jogo entre Sporting CP e SC Braga referente à Supertaça Cândido de Oliveira 2021, terá 33 por cento da sua lotação preenchida por adeptos de ambos os clubes”, anunciou a entidade.O governo já tinha deixado em aberto essa possiblididade já depois do encontro com o Infarmed e especialistas. Agora, a FPF fez o anúncio oficial depois de uma decisão tomada pela Direção-Geral da Saúde em sintonia com o Governo e a Federação Portuguesa de Futebol.“Os lugares disponíveis no Estádio Municipal de Aveiro estão destinados apenas a adeptos dos dois clubes que ganharam direito a disputar a Supertaça Cândido de Oliveira”, salienta a FPF.Para além das habituais condições de acesso e permanência em espetáculos desportivos desta natureza, os adeptos que assistirem ao jogo terão de cumprir os requisitos e recomendações da DGS, nomeadamente a apresentação do certificado digital que comprove a vacinação completa ou um teste negativo.“Além destas condições, é obrigatório o uso permanente da máscara de proteção e a manutenção do distanciamento físico”, acrescenta a Federação.





O Sporting CP-SC Braga está marcado para o dia 31 de julho às 20h45.