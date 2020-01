Surto de gripe. Vitor Hugo Valente espera compreensão do Sporting

O jogo entre as duas equipas, da 16.ª jornada do campeonato da I Liga de futebol, está marcado para domingo, no Estádio do Bonfim, a partir das 20h30.



Esta quinta-feira foi mais um treino cancelado no Vitória de Setúbal.



O clube do Bonfim viu mais quatro jogadores serem atacados por um vírus o que impossibilitou a sessão de trabalho agendada pelo treinador Julio Velázquez.



Mais de 80 por cento (%) do plantel está afetado o que obrigou à desinfeção dos balneários e de outras zonas frequentadas pelos jogadores.



A direção do Vitória solicitou à Liga e ao Sporting o adiamento do jogo deste sábado mas de Alvalade a resposta foi negativa.



O Sporting diz não ter no imediato datas disponíveis para jogar devido à Taça da Liga e depois a Liga Europa, como revelou na Antena 1 o presidente sadino Vítor Hugo Valente que sugeriu uma data quando da realização das meias-finais da Taça de Portugal, competição de que os dois clubes já estão eliminados.



O Vitória tem boas relações com o Sporting. Vítor Hugo Valente lembra que Frederico Varandas já foi médico dos sadinos e como é sensível só pode chegar a um acordo para o adiamento da partida.



Os jogadores de Julio Velázquez já não trabalham há dois dias.



O plantel está afetado por um vírus e já se alastrou a dirigentes do clube.