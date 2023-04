Sylvester Jasper reforça o Portimonense em 2023/24

”, revelou o emblema algarvio.O jogador rubricou um contrato válido por três temporadas, até junho de 2026.Jasper joga preferencialmente como extremo-esquerdo, embora também possa atuar no outro flanco ou como segundo ponta de lança, destacou o Portimonense.Internacional pela seleção da Bulgária no escalão de sub-21, o extremo-esquerdo está em final de contrato com os ingleses do Fulham, onde cumpriu a sua formação e se estreou como sénior em 2019/20.Nos últimos anos, cumpriu vários empréstimos, nomeadamente Colchester (Inglaterra), Hibernian (Escócia) e Bristol Rovers (Inglaterra).Cumpridas 26 jornadas nesta edição da I Liga, o Portimonense ocupa o 14.º lugar, com 26 pontos, nove acima da zona de despromoção direta.