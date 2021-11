Taça. Braga, detentor do troféu, e FC Porto tentam o acesso aos "oitavos"





Este será o primeiro jogo dos minhotos depois da goleada (6-1) sofrida no Estádio da Luz na última jornada da I Liga, frente a um rival que já esta temporada dificultou a vida do Sporting de Braga, com um empate (1-1) nos Açores para o campeonato.



O encontro está agendado para as 18h00.



Às 20h15, no Estádio do Dragão, é a vez do FC Porto receber o Feirense, segundo classificado da II Liga, num encontro em que a equipa de Sérgio Conceição é clara favorita e em que o técnico deverá poupar algumas das principais figuras, já que está a poucos dias de um duelo determinante com o Atlético de Madrid para a Liga dos Campeões.



A quarta eliminatória arrancou na quinta-feira, com o Sporting a vencer em Alvalade o Varzim, da II Liga, por 2-1, enquanto na sexta-feira o Benfica, recordista da Taça de Portugal, com 26 títulos, eliminou o Paços de Ferreira, com um triunfo por 4-1.



Portimonense e Casa Pia, da II Liga, também já garantiram um lugar nos oitavos de final.



Sporting (I) - Varzim (II), 2-1



Casa Pia (II) - Farense (II), 3-1



Penafiel (II) - Portimonense (I), 0-3



Benfica (I) - Paços de Ferreira (I), 4-1



- Sábado (hoje), 20 nov:



Leça (CP) - Gil Vicente (I), 11h00



Vizela (I) - Estrela da Amadora (II), 14h00



Rio Ave (II) - Olhanense (CP), 17h00



Sporting de Braga (I) - Santa Clara (I), 18h00



Alverca (L3) - Famalicão (I), 19h45



FC Porto (I) - Feirense (II), 20h15



- Domingo, 21 nov:



Serpa (CP) - Estoril Praia (I), 11h00



Vilafranquense (II) - Mafra (II), 14h00



Paredes (CP) - Torreense (L3), 14h00



Caldas (L3) - Belenenses SAD (I), 14h00



Moreirense (I) - Vitória de Guimarães (I), 16h45



- Segunda-feira, 22 nov:



Tondela (I) - Leixões (II), 19h45



