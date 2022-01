Taça da Liga. Benfica e Sporting procuram manter domínio no regresso a Leiria

Os "leões", campeões nacionais, que conquistaram os seus três títulos nas quatro últimas edições, vão disputar a presença na final, na quarta-feira, frente ao estreante Santa Clara, "carrasco" do líder do campeonato FC Porto na fase de grupos, após terem sofrido frente ao Sporting de Braga (2-1) a primeira derrota interna caseira na "era Rúben Amorim", após 38 jogos - 35 para o campeonato -, desde 17 de janeiro de 2020.O treinador dos verde e brancos, que ergueu os troféus das últimas duas edições – em 2019/20 pelo Sporting de Braga e na época passada já no Sporting – não vai poder contar com o capitão Coates na "final four", defronta uns açorianos que tinham sido os primeiros a bater os lisboetas na presente edição da I Liga.





Muitas ausências no confronto entre "panteras" e "águias"







O Boavista tenta também melhorar o melhor registo na Taça da Liga e regressar a uma final – a última das seis presenças remonta a 1996/97, quando venceu pela quinta vez a Taça de Portugal –, agora sob o comando do antigo futebolista do clube Petit, que sucedeu a João Pedro Sousa.

Depois das duas derrotas frente ao FC Porto, para a Taça de Portugal e para o campeonato, o Benfica ainda não perdeu, mas entre os dois triunfos por 2-0, empatou na receção ao Moreirense (1-1), atrasando-se um pouco mais na corrida pelo título de campeão.