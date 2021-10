Taça da Liga. Benfica estreia-se frente ao Vitória em busca de apuramento

No Minho, os encarnados, que já levantaram por sete vezes o troféu, a última em 2015/16, vão fazer o primeiro encontro na prova, enquanto a equipa de Pepa venceu na primeira jornada no terreno do Sporting da Covilhã, da II Liga, por 2-0.Novo triunfo garante ao Vitória de Guimarães, que nunca chegou à final, o acesso à "final four" e elimina automaticamente a formação de Jorge Jesus, técnico também recordista da prova, com seis conquistas.Um empate deixa tudo em aberto para o terceiro jogo do grupo, embora elimine o Sporting da Covilhã, que vai visitar o Estádio da Luz na terceira jornada.





Na antevisão da partida o treinador do Benfica, Jorge Jesus, revelou: "Vou ter de tomar opções, daqui a três dias jogamos no Estoril, depois na terça-feira em Munique, e tenho de tomar essas opções. Seguramente não vou lançar o 11 que jogou em Vizela e tem de ser assim, de forma a não colocar em campo jogadores que estejam no risco de lesão, sabendo que o rendimento dos jogadores também baixa", disse, prevendo dificuldades no D. Afonso Henriques.







O técnico do Vitória de Guimarães, Pepa, afirmou que a equipa minhota precisa de ser “igual a si própria” para derrotar o Benfica.



Líderes do Grupo A da terceira fase da competição, após o triunfo sobre o Sporting da Covilhã (2-0) no único jogo disputado, os vimaranenses "carimbam" o acesso à "final four" que se disputa em Leiria, de 25 a 29 de janeiro, caso derrotem os encarnados.



“As expectativas são altas. É uma competição da qual não nos escondemos desde o primeiro dia, com o Leixões (triunfo por 4-1). Depois de estar na fase de grupos, queríamos depender só de nós para a 'final four'. O resultado que nos interessa é a vitória. Temos esse sonho e mantemos a fasquia lá em cima. No último jogo, fomos inferiores ao Benfica (derrota por 3-1). No melhor de nós, é possível vencer e jogar bem”, disse o técnico dos minhotos.







Esta temporada, Benfica e Vitória de Guimarães já se defrontaram, precisamente no Minho, para a I Liga, com a formação lisboeta a vencer por 3-1.



O encontro está agendado para as 19h30.

Na terça-feira, o Sporting, detentor do troféu, recebeu e venceu o Famalicão por 2-1, ficando mais próxmo de seguir em frente.





A surpresa aconteceu nos Açores, com o Santa Clara a vencer na receção ao FC Porto 3-1, eliminando os "dragões" da prova.