Taça da Liga. Benfica marca presença na final de sábado

A decisão surgiu apenas nas grandes penalidades depois do empate 1-1 no tempo regulamentar.





O Benfica adiantou-se no marcador aos 16 minutos, num lance oportuno de Everton. O empate "axadrezado" chegou apenas na segunda parte, com Gustavo Sauer a marcar com êxito um penálti.



O desempate, sem prolongamento, começou com as três primeiras penalidades falhadas, mas que depois ditou o vencedor do primeiro finalista da Taça da Liga a marcar lugar para o próximo sábado, à espera de Sporting ou Santa Clara, que jogam esta quarta-feira.







O Benfica acabou por vencer por 3-2, com remates certeiros de Grimaldo, Meite e Weigl, tendo Pizzi e Vertonghen falhado, enquanto os "axadrezados" apenas concretizaram dois, através de Rodrigo Abascal e Hamache, enquanto Sebastien Perez, Musa e De Santis falharam os seus remates.



O Benfica fica agora a aguardar pelo desfecho da segunda meia-final entre o Sporting e o Santa Clara, igualmente no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.