Taça da Liga. Braga joga na Madeira o acesso às "meias"

Perante um rival da II Liga, e já eliminado da prova, o Sporting de Braga necessita de vencer por 2-0 para assegurar logo a qualificação ou, então, alcançar um triunfo pela margem mínima, desde que consiga marcar três golos ou mais.O 2-1 também será suficiente para os minhotos igualarem o Casa Pia no topo do Grupo A, com quatro pontos, ficando, neste cenário, a qualificação decidida pela média de idades dos jogadores utilizados pelos dois emblemas na competição.





O Nacional tem a ingrata posição de jogar uma partida que já não conta para nada.





A equipa madeirense está na corrida para a subida de divisão e, certamente, não olha para este jogo como olhará para a partida com o FC Porto B, a 30 de dezembro. Por isso, e até porque as mexidas vão certamente ser substanciais, espera-se uma equipa bem diferente, ainda que seja mais uma oportunidade para os jogadores se mostrarem e melhorar.





O Braga encarou o primeiro jogo do grupo, contra o Casa Pia com uma equipa muito próximo do habitual. Com a exceção do guardião Lukas Hornicek, todos os jogadores utilizados nesse jogo são peças importantes. Por isso e até porque a ambição dos bracarenses é sempre ganhar títulos em Portugal, não se esperam grandes mexidas e grandes mudanças de identidade. A equipa que vimos jogar contra o Benfica, a tentar mandar no jogo e a atacar de forma massiva, será certamente a mesma.



O Sporting de Braga venceu a Taça da Liga em 2013 e 2020 e foi finalista vencido em 2017 e 2021.



O encontro está agendado para as 20h15, no Estádio da Madeira, com arbitragem de Miguel Nogueira.



Na quinta-feira, o Benfica garantiu a passagem à "final four", em que vai defrontar o Estoril Praia, nas meias-finais.